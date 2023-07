Turista italiano é resgatado após ficar 3 dias perdido em mata no Amazonas

No entanto, os Bombeiros não deram detalhes de como o turista se perdeu. Ele recebeu atendimento médico em um hospital do município.

De acordo com o Cabo José dos Santos do Corpo de Bombeiros, o homem chegou a sofrer um ataque psicótico no meio da mata. "Durante as buscas, encontramos o turista que estava desorientado. Imobilizamos ele em uma prancha de atendimento e levamos ele até o hospital mais próximo".

Manaus/AM - Um turista italiano, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi resgatado, nesta sexta-feira (14), em uma área de mata, próximo a Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas. Ele estava perdido na floresta há 3 dias.

