'Mil dias de Bolsonaro é um desgoverno marcado por retrocessos', diz Zé Ricardo

Manaus/AM - “É um desgoverno marcado por retrocessos, com o povo mais pobre, milhões sem emprego, a volta da fome, o aumento do custo de vida e quase 600 mil mortes por Covid-19”. Falando no plenário da Câmara Federal, o deputado Zé Ricardo (PT/AM) disse nesta terça-feira (28), que os mil dias do governo Bolsonaro, foram um desastre para o país e para a população brasileira.

Zé Ricardo destacou que, para o Amazonas, é como se não tivesse presidente da República nestes mil dias, citando que o presidente inaugurou em Manaus duas obras da presidenta Dilma, o conjunto habitacional Manauara e a expansão do Centro de Convenções Vasco Vasques.

E no interior a atuação do governo Bolsonaro foi ainda pior, “em São Gabriel da Cachoeira, inaugurou uma ponte de madeira que custou menos que a viagem da comitiva até o local”. Para ele, a população interiorana amargou o fim do Luz para Todos, da Farmácia Popular, do Minha Casa Minha Vida e continua no abandono.