Meninos perdidos na floresta, incêndio no Adolpho Lisboa e delegado morto: veja retrospectiva 2022

Em junho, os corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips foram encontrados após terem sido sequestrados e assassinados brutalmente. Eles defendiam povos originários e denunciavam garimpo ilegal na região de Atalaia do Norte.

