Médicos são denunciados por morte de grávida em trabalho de parto no Amazonas

O caso ocorreu em 2013, no Hospital Dr. Gallo Manuel Ibanez. Na época, a vítima sofreu uma parada cardíaca após apresentar uma hemorragia devido ao rompimento do útero dela. A mulher sofreu a parada logo após começar a sangra pelo nariz e gengiva.

Manaus/AM – Dois médicos foram denunciados nesta semana pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM), por negligência na morte de uma grávida que foi a óbito durante o trabalho de parto na cidade de Nova Olinda do Norte, no interior do estado.

