Marinha encerra inscrições em concurso com salário de R$ 10 mil na próxima semana

Manaus/AM - A Marinha está com inscrições abertas para o concurso público que oferta 9 vagas para candidatos com ensino superior e salário de R$ 10.935,40. As inscrições vão até o dia 24 de julho e a prova acontece no dia 25 de setembro.

A inscrição pode ser feita no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br e custa R$ 140. A oferta para graduados em Educação Física, Engenharia, Administração, Contabilidade e Economia. Os rendimentos iniciais após o Curso de Formação de Oficiais (CFO) é de R$10.935,40, já com todos os adicionais.

Os interessados devem ter menos de 29 anos no dia 1º de janeiro de 2023, ser do sexo masculino para as graduações de Educação Física e Engenharia e ambos os sexos para Administração, Contabilidade e Economia, entre outros requisitos.

O concurso ocorrerá por meio de provas com 50 questões objetivas de Conhecimentos Profissionais e Inglês (somente para QC-IM) e redação. Além disso, quem for aprovado na primeira etapa passará pelos Eventos Complementares: Verificação de Dados Biográficos (VDB); Inspeção de Saúde (IS); Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i); Prova de Títulos (PT); Verificação de Documentos (VD); Avaliação Psicológica (AP) e Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH).