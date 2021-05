Manaus FC vence São Raimundo e é campeão amazonense 2021

O Manaus FC é o campeão do Barezão 2021. Em um jogo difícil com o São Raimundo, na tarde deste sábado (22), o time acabou ganhando de virada do Tufão da Colina de virada, por 3 a 2.

Rossini fez primeiro gol para o São Raimundo, Gabriel Davis empatou e Tiago Amazonense, de bicicleta, colocou o time azul e branco novamente em vantagem ainda no primeiro tempo. Diego Rosa empatou novamente aos 32 minutos do segundo tempo e Márcio Passos fez o gol do título.

Manaus conta agora com seu 4º campeonato, enquanto São Raimundo está desde 2006 um título.