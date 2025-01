Manaus amplia vacinação contra a influenza até fim de janeiro

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus orienta a população a se vacinar contra a influenza (gripe) até o dia 31 de janeiro, quando encerra a campanha de imunização contra a doença.

A vacina está disponível em mais de 160 pontos de vacinação gerenciados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), e é recomendada para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade. O objetivo é reforçar a prevenção de síndromes respiratórias e gripais, especialmente entre grupos vulneráveis, como crianças e idosos.

De acordo com o subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, a vacinação é a principal medida para prevenir a gripe e reduzir complicações, hospitalizações e óbitos. Ele destaca que, devido ao aumento da demanda por vacinas nas últimas semanas, especialmente com as matrículas escolares, já foram aplicadas mais de 24 mil doses em apenas nove dias deste ano.

As salas de vacina da Semsa estão abertas em todas as zonas da cidade, com horários ampliados de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Além da vacinação, a Semsa recomenda medidas de higiene, como lavar as mãos com frequência e evitar o contato com pessoas infectadas.