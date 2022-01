Mais de 924 mil pessoas utilizaram os transportes intermunicipais no Amazonas

Manaus/AM - Em 2021, 924.624 mil pessoas fizeram viagens intermunicipais no Amazonas, sendo 601.067 que optaram por viajar por meio das embarcações, e 323.557 se locomoveram por transporte rodoviário. O fluxo de passageiros que utilizaram os serviços de transportes intermunicipais no Amazonas foi 46,21% maior em 2021, no comparativo ao ano de 2020, que com mais medidas de restrição de locomoção em decorrência da pandemia de Covid-19, o número total foi 632.352. O dado é da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado (Arsepam), responsável por fiscalizar os modais rodoviário e hidroviário intermunicipal. Para 2022, o gestor adiantou que a Agência Reguladora trabalha na ampliação dos postos de fiscalização para outros municípios, ao menos 30, com a finalidade de descentralizar os trabalhos da capital. Atualmente, os fiscais da Arsepam atuam somente nas saídas de Manaus.

