Candidato do Processo Seletivo para professor temporário da UEA é convocado

Manaus/AM - Hilmar Tadeu Chaves foi convocado pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) para tratar de assuntos relativos ao Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de professor substituto temporário. O candidato pode entrar em contato com a Coordenadoria de Recursos Humanos, nos dias 5 e 6 de janeiro de 2022, no horário de 8h às 12h e das 13h às 15h, no prédio da Reitoria, localizada na Avenida Djalma Batista, 3578, Flores. A convocação é referente ao Edital nº 09/2021 - GR/UEA, de 28 de julho de 2021.

