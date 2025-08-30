Mais de 7 toneladas de alimentos vencidos e contaminados são apreendidos no Centro de Manaus





Manaus/AM - Cerca de 7,4 toneladas de alimentos vencidos e contaminados foram apreendidos durante uma ação de fiscalização realizada pela Diretoria de Vigilância Sanitária (Visa Manaus), na sexta-feira (29), em um comércio no Centro da cidade.

No local, foram encontradas 800 caixas contendo potes de 2 quilos de alho triturado, as quais apresentavam violações nas embalagens e produtos com alterações na cor e na textura, indicando contaminação, totalizando 6,4 toneladas do alimento. Além disso, também havia 98 caixas contendo, cada uma, 10 quilos de colorífico (colorau) com a validade já expirada, em um total de 980.

O comércio foi interditado após as irregularidades encontradas. Os responsáveis pelo estabelecimento irão responder a Processo Administrativo Sanitário (PAS), que pode resultar em multa de 1 a 400 Unidades Fiscais do Município (UFM), cujo valor unitário atual é de R$ 145,37, sem prejuízo de outras sanções.

De acordo com a Visa Manaus, os alimentos apreendidos serão levados para descarte no Aterro de Resíduos Sólidos de Manaus, localizado no quilômetro 19, da rodovia AM-010.