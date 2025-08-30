   Compartilhe este texto

Mais de 7 toneladas de alimentos vencidos e contaminados são apreendidos no Centro de Manaus

Por Portal Do Holanda

30/08/2025 23h40 — em
Amazonas


Foto: Divulgação/Semsa

Manaus/AM - Cerca de 7,4 toneladas de alimentos vencidos e contaminados foram apreendidos durante uma ação de fiscalização realizada pela Diretoria de Vigilância Sanitária (Visa Manaus), na sexta-feira (29), em um comércio no Centro da cidade.

Foto: Divulgação/SemsaNo local, foram encontradas 800 caixas contendo potes de 2 quilos de alho triturado, as quais apresentavam violações nas embalagens e produtos com alterações na cor e na textura, indicando contaminação, totalizando 6,4 toneladas do alimento. Além disso, também havia 98 caixas contendo, cada uma, 10 quilos de colorífico (colorau) com a validade já expirada, em um total de 980.

O comércio foi interditado após as irregularidades encontradas. Os responsáveis pelo estabelecimento irão responder a Processo Administrativo Sanitário (PAS), que pode resultar em multa de 1 a 400 Unidades Fiscais do Município (UFM), cujo valor unitário atual é de R$ 145,37, sem prejuízo de outras sanções.

Foto: Divulgação/Semsa

De acordo com a Visa Manaus, os alimentos apreendidos serão levados para descarte no Aterro de Resíduos Sólidos de Manaus, localizado no quilômetro 19, da rodovia AM-010.

Bastidores da Política - O poder político e seus crimes Bastidores da Política
O poder político e seus crimes

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Amazonas

+ Amazonas


Foto: Alex Pazuello/Secom

30/08/2025

Governo assina ordem de serviço para ampliação do hospital de Rio Preto da Eva

Foto: Antônio Lima/Secom

30/08/2025

Saúde, emissão de documentos e mais: Ação em Manaus é estendida

Foto: Pixabay

30/08/2025

Combate à obesidade infantil no Amazonas tem avanço, mas aumento entre adolescentes liga alerta

Foto: Caio Guarlotte/Portal do Holanda

30/08/2025

Industriários mortos em acidente na Avenida das Flores estavam a caminho do trabalho

Vítimas trabalhavam na mesma empresa- Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

30/08/2025

Industriários morrem em grave acidente na Avenida das Flores

Foto: Governo Federal

30/08/2025

ZFM fica de fora de proposta de corte de benefícios fiscais do Governo

Equipamento apreendido - Foto: Divulgação

30/08/2025

Dona de bar desrespeita interdição e é presa por poluição sonora em Manaus

Foto: Divulgação

30/08/2025

Prefeitura de Coari realiza audiência pública para debater PPA 2026-2029

Delegacia de Juruá - Foto: Divulgação PC

30/08/2025

Homem é preso por ameaçar mãe para comprar drogas no Amazonas

Foto: Divulgação

30/08/2025

Famílias buscam por homens que desapareceram em Manaus

Foto: Reprodução/Youtube/

30/08/2025

Pai pede justiça por filha supostamente morta pela mãe e pela madrasta em Manaus

30/08/2025

Vídeo mostra homem chutando cachorro em supermercado na Avenida Silves

Foto: Divulgação

30/08/2025

Sou Manaus: saiba onde embarcar e desembarcar de carro de aplicativo ou táxi

Governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil) - Foto: Divulgação/Governo do Amazonas

30/08/2025

Governo do Amazonas reforça apoio ao Festival de Cirandas com investimentos e segurança

Foto: Divulgação/IPAAM

30/08/2025

Amazonas concentra maior parte do desmatamento da Amazônia em 2024

Foto: Divulgação

30/08/2025

Mais de 60 serviços gratuitos estarão disponíveis no Dia de Cooperar em Manaus

30/08/2025

Vídeo: Carreta perde força em ladeira e fica travada no Coroado

Foto: Reprodução/Redes Socias

30/08/2025

Lancha alaga durante travessia entre Manaus e Careiro da Várzea

Foto: Márcio Oliveira/Procon-AM

29/08/2025

Postos são autuados por abuso no preço da gasolina em Parintins

29/08/2025

Agente do Detran agride motociclista durante abordagem na Compensa; vídeo

Foto: Divulgação

29/08/2025

Inscrições para primeira Corrida Sou Manaus iniciam na segunda-feira

Foto: Divulgação/Secom

29/08/2025

Justiça intima prefeitura por falta de plano para retirada de flutuantes do Tarumã

Foto: Divulgação

29/08/2025

Justiça manda tirar do ar sites que anunciam venda de pulseiras para o Sou Manaus

Foto: Reprodução

29/08/2025

Criança morre afogada em lago no Iranduba

Foto: Divulgação

29/08/2025

Acusado de encomendar morte de homem por causa de dívida é condenado em Manaus

Foto: Divulgação

29/08/2025

Perícia vai analisar valor da passagem em Manaus; tarifa de R$ 4,50 é mantida para CadÚnico

As capacitações também contemplarão comunidades indígenas e regiões distantes da sede do município - Foto: Divulgação

29/08/2025

Coari recebe Barco-Escola do Senai com 40 cursos para 500 pessoas

Foto: Divulgação

29/08/2025

Hospital busca familiares de paciente que sofreu grave acidente de moto em Manaus

Foto: Reprodução

29/08/2025

Sou Manaus terá roda de samba e pagode no palco Mangueirão Ancestralidade


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!