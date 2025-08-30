Governo assina ordem de serviço para ampliação do hospital de Rio Preto da Eva





Manaus/AM - O Governo do Amazonas anunciou, neste sábado (30), a assinatura de um ordem de serviço, que visa revitalizar e ampliar o Hospital Thomé de Medeiros Raposo, em Rio Preto da Eva. Também haverá obras no setor viário do município.

“Assinamos os convênios para reforma do hospital e isso foi um apelo feito pela prefeita Socorro para poder melhorar o atendimento para população desse município. Também assinamos o convênio para resolver o problema da área onde tem uma erosão e dar tranquilidade para os moradores”, declarou o governador Wilson Lima.

O Estado também vai realizar obras de contenção de erosão no Conjunto São Sebastião, com investimento de R$ 10,8 milhões. As obras incluem terraplenagem e compactação de aterros. Também será feita a drenagem, implantação de caixas coletoras, bueiros tubulares e paisagismo.

Os trabalhos serão realizados pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb).

Revitalização do hospital - Com investimentos de aproximadamente R$ 4,7 milhões, o projeto de revitalização do hospital prevê a construção de novas enfermarias masculinas e femininas e vestiário de barreira. O projeto também inclui laboratório completo com recepção, sala de coleta, triagem de amostras e hemoterapia. Além disso, salas de ultrassom, de assistência social, de psicologia, de nutrição com dispensa, três salas para o Samu e outras 10 salas para administração.

A obra contempla espaços para o almoxarifado da farmácia, confortos para enfermagem, médico e funcionários. No escopo também estão previstos 10 banheiros e estacionamento para ambulância do Samu. Estão programadas a substituição completa da cobertura, readequação do layout interno, instalação de rede de gases medicinais, modernização das instalações elétricas, entre outras melhorias.

A revitalização abrangerá todos os ambientes do hospital, incluindo recepção, consultórios, salas de procedimentos, centro cirúrgico, salas de exames, parto e pós-parto, setor de emergência, cozinha, refeitório e lavanderia. As áreas externas também serão contempladas, com intervenções em calçadas, rampas de acesso e muros.

Durante a execução da obra, os atendimentos hospitalares serão temporariamente transferidos para o prédio localizado na rua Governador Domingos Monteiro, nº 5 – Área Administrativa, ao lado do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), garantindo a continuidade dos serviços prestados à população.

Durante a agenda em Rio Preto da Eva, o governador Wilson Lima também assinou a Certidão de Regularização Fundiária (CRF) do Conjunto Habitacional Manoel José de Souza, o que selou oficialmente o registro da regularização fundiária, permitindo que a Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) prossiga com os processos individuais das famílias residentes para a emissão do título definitivo no nome do proprietário da residência.