Mais de 45kg de alimentos são apreendidos em supermercado de Manaus

Manaus/AM - O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu nesta terça-feira (22), um total de 45,2 quilos de alimentos e produtos de limpeza em condições inadequadas, em um supermercado localizado na avenida Professor Nilton Lins, bairro Parque das Laranjeiras, zona centro-oeste de Manaus.

Os itens recolhidos, em sua maioria, estavam com as respectivas datas de validade expiradas. Os fiscais do Procon-AM retiraram, também, produtos com informações ilegíveis sobre o vencimento e com embalagens violadas.

Após a fiscalização, o material apreendido foi descartado. E o estabelecimento foi autuado.

“O consumidor não pode ser colocado em risco com a venda de produtos vencidos ou que estão com embalagens abertas ou amassadas. Também alertamos para o perigo de deixar em circulação itens cujas informações de data de validade não sejam legíveis. O Procon-AM está de olho nas denúncias e segue nas ruas, todos os dias, com a missão de equilibrar as relações de consumo e atender da melhor forma a população”, afirma o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.