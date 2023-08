Mais de 30 pessoas são presas durante fim de semana no Amazonas

Manaus/AM - Entre a manhã de sexta-feira (28) e as primeiras horas desta segunda-feira (31), foram presas 33 pessoas e um adolescente foi apreendido durante ações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). As prisões e apreensões foram efetuadas em Manaus e nos municípios de Benjamin Constant, Iranduba, Lábrea, Maués, Presidente Figueiredo, Tapauá, Tefé e Uarini.

Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação três armas de fogo, três munições, R$ 2.289 em espécie e, aproximadamente, 93 porções de entorpecentes. A maioria das prisões foi efetuada por suspeita dos presos terem envolvimento em crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

Na sexta-feira (28), um homem, de 24 anos, foi preso por policiais militares da 8º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. Com o suspeito foram encontradas 16 porções de cocaína e R$ 50 em espécie. O homem foi encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Um homem, 28, foi preso pelo crime de tráfico de drogas, no sábado (29), por policiais militares da 19º Cicom, no bairro Nova Esperança, zona oeste da capital. Com o suspeito foram encontradas 23 trouxinhas de maconha, 21 pinos de cocaína, uma balança de precisão, materiais para embalo de drogas e R$ 312 em espécie. O infrator foi encaminhado para o 19º DIP.

No domingo (30), policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam um homem, 25, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, no bairro Centro, na zona sul da capital. Com o infrator, os policiais encontraram um revólver, da marca Taurus, de calibre 38. Ele foi conduzido ao 1º DIP.

Interior

No município de Tapauá (a 449 quilômetros de Manaus), policiais militares prenderam um homem, sem idade informada, pelo crime de tráfico de drogas. Com o suspeito foi encontrada uma porção de maconha, duas porções de pedra, dois celulares, uma balança de precisão e R$ 152 em espécie. O homem foi levado para a 64ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

A SSP-AM registrou, ainda, prisões e apreensões nos municípios de Benjamin Constant, Iranduba, Lábrea, Maués, Presidente Figueiredo, Tefé e Uarini.