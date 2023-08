Bois Corre Campo e Brilhante são campeões do 65⁰ Festival Folclórico do Amazonas

Manaus/AM - Os bois-bumbás de Manaus Corre Campo e Brilhante foram os grandes campeões das categorias Master A e Master B, respectivamente, do 65⁰ Festival Folclórico do Amazonas. É a sexta vez consecutiva que o Corre Campo é campeão na categoria Master A. O Brilhante, com a vitória na categoria Master B, ganha o direito de concorrer na categoria Master A no festival do próximo ano.

Na categoria Master A, a soma de 319,9 pontos garantiu ao boi-bumbá Corre Campo o título de campeão. O boi-bumbá Garanhão ficou em segundo lugar com 318,5 pontos e o Galante obteve o terceiro lugar com 316,3 pontos.

Na categoria Master B, o Brilhante se consagrou campeão com 319,2 pontos. O boi-bumbá Tira Prosa ficou em segundo lugar com 319,4 pontos e o terceiro lugar ficou com o boi Clamor de um Povo, com 307,6 pontos.

O campeão da categoria Master A levou à arena do Sambódromo, no último sábado (29), o tema “Corre Campo, o Boi do Brasil”. O Brilhante, campeão da Master B, levou o título com o tema “Fé”, apresentado no Sambódromo na sexta-feira (28).

O presidente do Corre Campo, Alvacir Siqueira, afirmou que a comemoração vai se estender até o dia 12 de agosto. “Vamos comemorar e a festa se estenderá até o próximo dia 12, quando será uma festa mais organizada. Hoje é só oba-oba com muita comemoração e muita cerveja liberada. No dia 12, será uma festa organizada por toda a associação na quadra da ReiNo Unido”, declarou.

Já a presidente do boi-bumbá Brilhante, Rosa Lemos, fez questão de dedicar a vitória ao seu esposo, Vilson Santos Costa, o “Coca”, que também estava presente à apuração, realizada no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na noite desta segunda-feira (31/07), e também já presidiu o bumbá.

“Eu quero dedicar essa vitória, esse troféu, ao meu marido, meu professor. Hoje eu sou uma mulher realizada e sei o que eu sei através do meu marido Coca. Nós nos apoiamos um no outro e, com a minha fé, que eu sou uma pessoa muito religiosa, de fé, conseguimos vencer”, afirmou Rosa Lemos.