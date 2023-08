Mais de 140 pessoas recebem atendimento médico durante Festa do Cupuaçu

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas - Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), divulga, nesta segunda-feira (31/07), o Informe Epidemiológico com monitoramento de saúde da XXXI Festa do Cupuaçu, realizada de 28 a 30 de julho, em Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus).

De acordo com a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, o Monitoramento de Evento de Massa (MEM) é realizado pela FVS-RCP para reduzir os riscos à saúde da população e visitantes durante eventos de massa. “O monitoramento permite identificar precocemente possíveis surtos ou casos atípicos, possibilitando a rápida resposta das autoridades de saúde e a adoção de medidas preventivas direcionadas”, ressalta.

Perfil dos pacientes

Foram 144 notificações de atendimentos de saúde, sendo 127 no Hospital Geral Eraldo Neves Falcão e 17 no Pronto Atendimento, instalado na Escola Municipal Mário Jorge Gomes da Costa, que funciona ao lado do palco da festa. As hipóteses diagnósticas foram: não especificados (52%), Síndrome Gripal (26%), trauma (10%), Gastroenterocolite Aguda (diarreia) (7%), faringoamigdalite (3%), intoxicação alimentar (2%) e amigdalite (1%).

Das 144 notificações realizadas, foram 41 turistas nacionais, 90 moradores locais, 5 trabalhadores do evento direto e 8 trabalhadores do evento indireto. Ainda das 144 pessoas atendidas, são 76 do sexo masculino e 68 do sexo feminino.

Foram 1 pessoa com idade menor de 1 ano, 25 entre 1 e 14 anos, 25 entre 15 a 24 anos, 30 entre 25 a 34 anos, 33 da faixa etária de 35 a 44 anos, 19 de 45 a 59 anos, 9 de 60 anos ou mais e 2 não informados. Do total de notificações, são 100 pessoas de Presidente Figueiredo, 41 de Manaus, 2 de Iranduba e 1 de Parintins.

Ações preventivas

Especificamente sobre as ações de vigilância sanitária: foram orientados 117 serviços de alimentação, 104 comerciantes ambulantes e 10 balneários do município. Na prevenção da saúde sexual, foram distribuídos, pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Presidente Figueiredo, 5.596 preservativos e 3.306 materiais de educação em saúde preventiva ao HIV/Aids e demais Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s).

Monitoramento

Para a XXXI Festa do Cupuaçu, o monitoramento foi realizado com base em dados coletados em serviços de saúde que funcionam como pontos de atendimentos relacionados diretamente à XXXI Festa do Cupuaçu: Hospital Geral Eraldo Neves Falcão e Pronto Atendimento instalado na Escola Municipal Mário Jorge Gomes da Costa, ao lado do palco da festa.

Os dados também são frutos de ações realizadas pela equipe da fundação em conjunto com a Vigilância em Saúde de Presidente Figueiredo, envolvendo visitas de orientação sanitária e ações de prevenção à HIV/Aids e demais IST’s.