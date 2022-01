Mais de 30 mil doses pediátricas contra Covid são distribuídas no Amazonas

Manaus/AM- A vacinação de 1ª dose para crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente e/ou com comorbidades começou no Amazonas. Cerca de 30.970 doses de vacina pediátrica contra Covid-19 da Pfizer-BioNTech já foram distribuídas para 46 municípios, até esta sexta-feira (21).

De acordo com a enfermeira da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Josi Dias, os municípios que ainda não estão com as doses pediátricas que lhes foram destinadas já se cadastraram para fazer a retirada. “Os demais municípios já fizeram o seu cadastro para retirada na próxima semana, trabalhando assim com agendamento específico de acordo com a sua logística”, explicou

Coforme dados da Fundação, os municípios que fizeram a retirada da vacina são: Careiro da Várzea, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Barreirinha, Benjamin Constant, Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos, Beruri, Atalaia do Norte, Anamã, Itapiranga, Iranduba, Uarini, Nova Olinda do Norte, Nhamundá, Urucurituba, Careiro, Parintins, Maués, Borba, Presidente Figueiredo, Eirunepé, Envira, Coari, São Sebastião do Uatumã, Lábrea, Codajás, Anori, Humaitá, Manacapuru, Manicoré, Jutaí, Tonantins, São Paulo de Olivença, Urucará, Juruá, Tapauá, Manaus, Manaquiri, Novo Aripuanã, Tabatinga, Novo Airão, Boca do Acre, Pauini, Alvarães e Guajará.

Postos de atendimento - Com atendimento das 9h às 16h, a vacinação para crianças de 5 a 11 anos está sendo realizada em quatro pontos da capital, entre eles o Parque Cidade da Criança, localizado no bairro Aleixo, zona sul; o Sesi – Clube do Trabalhador, situado no bairro São José I, zona leste; o Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, localizado no bairro Compensa, zona oeste; e com atendimento das 10h às 16h, no Shopping Manaus Via Norte, situado no bairro Monte das Oliveira, zona norte.

Documentação necessária - Ao se dirigir a um dos pontos de vacinação, os pais e/ou responsáveis deverão apresentar necessariamente a certidão de nascimento ou documento de identificação original com foto; cartão nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF); Caderneta de vacinação; e laudo que comprove a comorbidade – Pessoas com deficiência (PCDs) não precisam apresentar laudo.