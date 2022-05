Mais de 10 mil vagas para Exame Supletivo esgotam em dois dias no Amazonas

Manaus/AM - As vagas para o Provão Eletrônico, da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, para quem busca concluir o Ensino Fundamental ou Médio, por meio do Exame Supletivo, foram preenchidas nesta quinta-feira (26). No total, foram ofertadas 10.100 vagas e as provas começam a ser aplicadas na próxima quinta-feira (02).

A inscrição foi aberta nesta quarta-feira (25), de forma online, no endereço examesupletivo.seduc.am.gov.br, e os alunos puderam escolher entre as escolas estaduais Sólon de Lucena, Eliana S. Pacheco Braga, Padre Luís Ruas, e o Instituto de Educação do Amazonas (IEA).

Prova

A prova será on-line, a ser aplicada entre os dia 2 de junho e 31 de agosto, e o candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência de 30 minutos do horário fixado para seu início, portando os documentos de identificação necessários: comprovante de agendamento, RG, carteira de identidade, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação e CPF, originais.

Os exames são compostos por 20 questões objetivas, sendo necessário que o aluno acerte 60% desse total, ou seja, 12 questões. O candidato tem 50 minutos para responder a prova de cada disciplina. Ao final de todas as provas agendadas e realizadas, o candidato poderá ver o resultado de desempenho e em quais disciplinas foi aprovado.