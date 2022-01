Mais Crédito Amazonas abre cadastros com financiamentos de até R$ 100 mil

Manaus/AM- Começou nesta segunda-feira (24), o cadastro para empreendedores interessados no acesso às linhas de financiamento do Mais Crédito Amazonas. O procedimento deve ser feito exclusivamente pelo site da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).



O Mais Crédito Amazonas é voltado aos microempreendedores da capital e do interior. Todos os setores da atividade econômica poderão ser atendidos, com linhas de financiamento no limite de até R$ 100 mil. Uma oportunidade para transformar negócios que precisam de fôlego financeiro, seja para capital de giro, custeio e investimentos em máquinas e equipamentos.



A Afeam também analisará o porte das empresas que queiram solicitar financiamento acima desse valor. Os prazos para pagamento variam de acordo com a atividade e tipo de investimento, podendo ter até 180 dias de carência e taxas de juros subsidiadas, com indicadores competitivos comparados com as instituições financeiras privadas.



Crédito on-line – Para solicitar o crédito, o empreendedor deve acessar o Portal do Cliente, no site da Afeam. Novos usuários precisam fazer o cadastro de acesso no Portal do Cliente, por meio do CPF ou CNPJ, e na sequência preencher as informações solicitadas, incluindo o envio de fotos dos documentos.



A partir do acesso ao portal, o cliente deve preencher todos os seus dados cadastrais, após o que o Portal do Cliente irá enquadrá-lo automaticamente. O usuário poderá assim seguir o procedimento de forma bastante didática e intuitiva. O crédito on-line resguarda a segurança das informações dos clientes.