Mais 25 Menores Aprendizes ingressam no Tribunal de Contas do Amazonas

Manaus/AM - Durante a manhã desta quarta-feira (15), mais 25 adolescentes do Programa Menor Aprendiz participaram do acolhimento e integração ao Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM). O programa é realizado a mais de 30 anos e esta é a segunda turma integrada ao quadro de colaboradores no ano de 2022.

O presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro, ressaltou a importância do programa para os menores aprendizes.

“Espero que seja proveitosa a vida funcional e o progresso no Tribunal de Contas do Amazonas. O caminho na vida é cheio de tentações e obstáculos, mas persistindo em um bom trabalho e sendo uma boa pessoa, com certeza os objetivos serão alcançados. A Corte de Contas está de portas abertas para dar toda a assistência cabível aos Menores Aprendizes”, afirmou o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

A primeira turma de 25 Menores Aprendizes foi integrada em março de 2022. Ao todo são 50 adolescentes atuando na Corte de Contas.

A integração faz parte da parceria entre a Associação para o Desenvolvimento Coesivo da Amazônia (Adcam) e o TCE-AM. Os adolescentes, de 14 a 16 anos, realizarão atividades focadas no auxílio administrativo que irá ajudar servidores em seus devidos setores. Eles virão de segunda a quinta-feira para a Corte de Contas, de 8h às 12h. Na sexta-feira eles serão recebidos em salas de aula da Adcam para terem aulas teóricas.

A carga horária de 4h diárias terá remuneração equivalente a um salário mínimo, além de alimentação na sede do TCE-AM e auxílio-transporte.

A partir de segunda-feira (20), os menores já passarão a desenvolver atividades nos setores da Corte de Contas do Amazonas.