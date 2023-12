Mãe e duas crianças ficam feridas em acidente no Amazonas

O motorista do carro permaneceu no local e foi conduzido para a delegacia para prestar depoimento sobre o acidente.

As vítimas estavam em uma motocicleta, modelo Biz, quando um carro atravessou o cruzamento da rua Adolfo Olímpio em disparada e atingiu a mulher e as duas crianças na avenida.

Manaus/AM - Uma mãe e dois filhos de 7 e 8 anos foram atropelados por um carro na noite desta terça-feira (12), na avenida Sete de Setembro, no bairro Iraci, no município de Itacoatiara.

