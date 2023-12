Crédito Rosa: Programa liberou R$ 10 milhões de crédito para microempreendedoras no Amazonas

Manaus/AM - Com foco na autonomia financeira das mulheres, o programa Crédito Rosa contemplou, em 2023, mais de 1.700 mulheres. No total, R$ 10 milhões foram liberados, impactando positivamente a vida de mulheres em 34 municípios do Amazonas.

No bairro São Francisco, na zona sul de Manaus, mora uma das mulheres contempladas com o Crédito Rosa este ano. É a Naby Rodrigues, de 55 anos. Ela trabalha com confecção de bolsas desde 2020, quando enfrentou um câncer no endométrio e precisou ficar de repouso em casa. Foi na costura que ela encontrou um novo meio de ganhar dinheiro e de se sentir bem novamente.

Crédito Rosa

Voltado para mulheres que empreendem e atuam no mercado de trabalho autônomas ou Microempreendedora Individual (MEI), o Crédito Rosa é oferecido pela Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) e conta com a parceria da Seas, por meio de Termo de Cooperação Técnica.

Com financiamentos que variam de R$ 500 a R$ 21 mil, de acordo com a análise de crédito da solicitante, o programa financia as principais despesas operacionais necessárias para a implantação, manutenção, ampliação e modernização da atividade produtiva. Além de auxiliar na aquisição de máquinas, equipamentos, móveis e utensílios para as empreendedoras.

Desde sua implementação, em março de 2022, o programa Crédito Rosa já atendeu mais de 6 mil mulheres no Amazonas. Mais de 400, em todo o estado, receberam concessão de crédito.