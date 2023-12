Bibliotecas da UEA recebem doação de livros da Academia Amazonense de Letras

Manaus/AM - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) recebeu, por meio do Sistema Integrado de Bibliotecas (SIB), a doação de 2.204 livros entregues pela Academia Amazonense de Letras (AAL). Nesta terça-feira (12), a Escola Normal Superior (ENS/UEA) foi contemplada com o recebimento de 1.143 novos exemplares. Gradativamente, as demais obras doadas serão entregues a unidades da universidade no interior.

O reitor da UEA, Prof. Dr. André Zogahib, participou da entrega e agradeceu à academia pela doação. "Somos muito agradecidos à AAL pela parceria de sempre. Com mais essa ação, podemos dar continuidade às melhorias de nossas bibliotecas. Estamos comprometidos em enriquecer o acervo da universidade, ao mesmo passo em que investimos em infraestrutura. Temos isso como meta, pois sabemos que esses avanços refletem, positivamente, no sucesso dos nossos alunos e na qualidade dos cursos", disse.

Agora, o acervo da ENS/UEA conta com um total de 23.335 exemplares.