LOA 2024 entra na pauta da Aleam e projeto já recebe emendas dos deputados

“A partir desta terça-feira, o projeto já poderá receber emendas e no dia 22 sai da pauta ordinária. As emendas que foram apresentadas serão direcionadas ao relator para parecer definitivo. Quero anunciar que estou designando a deputada Alessandra Campêlo para relatar a Lei Orçamentária. Ela é membro da CAE e tem uma vasta experiência em orçamento, já tendo sido gestora de três secretarias estaduais. Portanto, sei que não terá dificuldades nesta relatoria e, mesmo tendo uma equipe competentíssima, deixo a disposição a equipe da CAE”, anunciou.

O parlamentar, que também é presidente da CAE, deu parecer preliminar favorável à matéria por atender os requisitos formais e materiais exigidos e em consonância com as normas constitucionais. Explicando as próximas etapas de tramitação do projeto da LOA, o parlamentar designou a deputada Alessandra Campêlo (Podemos) à relatoria do parecer definitivo.

