Libras completa 20 anos como língua oficial; Estudante surdo conta vivência do ensino no Amazonas

O dia 24 de abril marca a data em que a Língua Brasileira de Sinais (Libras) foi instituída pela Lei 10.436/2002 como língua oficial do país, trazendo inclusão para a comunidade surda.

Atualmente existe um projeto do Senador Romário (PL-RJ) que consiste em incluir a Libras na grade curricular da educação básica do país. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado e agora segue para votação na Comissão da Educação.

No Amazonas algumas escolas públicas oferecem o ensino em Libras para os alunos, e o estudante Wesley Nascimento, morador do município do Iranduba, conta que tinha que ir para Manaus todos os dias para estudar na Escola Augusto Carneiro dos Santos, já que o local é especializado no ensino de surdos.

"É muito bom que tenha interprete nas escolas, e que seja possível essa acessibilidade. Eu vivi no Iranduba por toda minha vida e eu senti na pele essa dificuldade, pra eu ter acesso a educação eu tinha que vir para a capital", conta Wesley.

O estudante também revelou que o ensino era em período integral, então ele vinha para Manaus com a mãe, e ela ficava esperando a sua saída para retornarem, todos os dias. Wesley teve a chance de obter uma formação em Libras, e quando ele precisou mudar de escola, não enfrentou grandes dificuldades.

"Quando eu fui para o Colégio Brasileiro Pedro Silvestre, eu já tinha uma noção da Libras, então trocar de escola e ter também intérprete, o que antes não tinha, foi muito bom, então você ver como as escolas começaram a implantar os intérpretes, isso foi de suma importância", contou o aluno do 3º ano.



Wesley contou como é o contato com os alunos ouvintes, agora em uma escola híbrida. "Eu achava estranho conviver com vários ouvintes, já que eu estudava só com surdos, então começou uma dúvida: - Será que vou aprender igual eles aprendem? Mas tem dado tudo certo. O contato com os novos colegas se dá pelo celular, como eu sei ler, eles perguntam e eu vou respondendo, e algumas coisas vamos trocando, fazendo uma rodinha eles perguntam os sinais e eu ensino, eles têm muita vontade de aprender, assim como eles me ensinam também".



Em Manaus, o CAS localizado dentro da Escola Estadual de Atendimento Específico Mayara Redman Abdel Aziz na Rua Celetra 9 - Adrianópolis, realiza o atendimento gratuito para os surdos.

Na entrevista exclusiva para o Portal do Holanda, o interprete de Libras Ney Gomes, falou sobre os serviços oferecidos pelo CAS para a comunidade, e o estudante Wesley Nascimento contou um pouco mais da sua vivência. Assista: