Lancha usada em missões da igreja é roubada no Amazonas

Líderes da igreja estão oferecendo uma recompensa para quem der informações sobre a localização do barco. As pessoas podem entrar em contato (92) 99143-5370 e informar o paradeiro para os proprietários.

Conforme informações do denunciante, a lancha era usada para missões da igreja. Os suspeitos foram vistos nas proximidades onde o crime aconteceu. Um Boletim do Ocorrência (B.O) foi registrado.

Amazonas - Quatro homens, ainda não identificados, roubaram uma lancha na madrugada da última quarta-feira (20) em um flutuante do Careiro da Vázea, no Amazonas. Armandos, os suspeitos renderam o vigilante do local e levaram embarcação que pertence a uma igreja católica do município.

