Justiça retoma audiência do caso Bruno e Dom nesta segunda

A audiência de instrução sobre a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips será retomada nesta segunda-feira (17), no Fórum da Justiça Federal em Tabatinga, no interior do Amazonas.

Novas testemunhas de defesa e informantes serão ouvidos e a justiça deve analisar se os réus Amarildo da Costa Oliveira, conhecido por "Pelado"; Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como "Dos Santos"; e Jefferson da Silva Lima, conhecido como "Pelado da Dinha" serão levados à júri popular.

Dom Phillips e Bruno Pereira foram assassinados no dia 05 de junho do ano passado, no Vale do Javari, no Amazonas.