Dupla é presa com 60kg de cocaína avaliada em quase R$ 2 milhões no Amazonas

Manaus/AM - Dois homens foram presos neste domingo (16), com 56 tabletes de cocaína de alta pureza, além de 18 munições calibre 9 milímetros e um carregador, em uma lancha no Rio Amazonas. Prejuízo ao crime organizado está avaliado em R$ 1,8 milhões. A prisão foi realizada pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM) e Delegacia Fluvial (Deflu).

De acordo com o delegado Mário Paulo, diretor do DRCO, as diligências iniciaram após denúncias. Ao chegarem no Rio Amazonas, após um período de buscas, os policiais visualizaram a embarcação denunciada, que navegava na mesma margem, sentido contrário e os suspeitos, ao perceberem a embarcação policial, empreenderam fuga, porém foram alcançados e presos.

“Durante a abordagem e revista minuciosa, foram encontrados 56 tabletes de cocaína de alta pureza, além de 18 munições calibre 9 milímetros e um carregador”, relatou o delegado.

A dupla foi presa e encaminhada ao DRCO, onde foi autuada por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ambos serão encaminhados à audiência de custódia, onde ficarão à disposição da Justiça.