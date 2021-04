Justiça determina vacinação de peritos da linha de frente da pandemia no AM

A decisão acata um pedido do Sindicato dos Peritos Oficiais do Amazonas (Sinpoeam), que também quer a vacinação dos técnicos, auxiliares e motoristas que auxiliam os peritos oficiais nas atividades.

Na decisão, a juíza argumentou que os peritos são expostos ao vírus ao ter contato com os corpos das vítimas. Ela determinou ainda que o Diretor do Departamento de Perícias Técnicas encaminhe para a Fundação de Vigilância e Saúde (FVS) e para a Secretária Municipal de Saúde (Semsa) a lista com os nomes dos peritos. Ao todo, 23 profissionais ainda não foram vacinados.

