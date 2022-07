Justiça dá prazo para Amazonas iniciar promoção de policiais civis

Manaus/AM - O juiz Ronnie Frank Torres Stone atendeu ao pedido do Sindeipol, e determinou de dentro de 30 dias, o governo do Amazonas efetive a promoção dos servidores da Polícia Civil. Se houver omissão no cumprimento da sentença, o Estado sofrerá imposição de medidas coercitivas.



O juiz já havia sentenciado o pedido formulado pelo Sindeipol e condenado o Estado do Amazonas a iniciar o processo de promoção dos servidores, mas a procuradoria Geral que representa o Governador do Estado também teria embargado a decisão, pedindo a modificação do julgado, porém, esses embargos foram declarados improcedentes.



Confira os detalhes da decisão em Amazonas Direito.