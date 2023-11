Jovens Embaixadores: estudante amazonense fará intercâmbio cultural nos EUA

De acordo com a diretora da EE Vicente Telles de Souza, Márcia Regina, Maria Eduarda foi selecionada pela relevância do projeto desenvolvido na escola, o grêmio escolar.

“Estou muito ansiosa para ter um contato direto com a cultura americana, participar dos projetos sociais e estabelecer conexões com os outros jovens embaixadores”, pontuou.

A estudante Maria Eduarda Mendes, que cursa a 3ª série do Ensino Médio, contou que a experiência do programa vai contribuir para ampliar a sua visão de mundo, além de auxiliar para ampliar as habilidades de liderança dela .

O Programa que irá proporcionar a experiência de um intercâmbio de três semanas nos EUA, entre os dias 20 de janeiro e 4 de fevereiro de 2024, inclui várias atividades na programação, como participação de oficinas sobre liderança, reuniões com representantes do governo e visitas a escolas da região.

O programa “Jovens Embaixadores” é uma iniciativa do Departamento de Estado dos Estados Unidos e, no Brasil, é coordenado pela Embaixada e Consulados dos EUA, e implementado pelo Grupo+Unidos.

