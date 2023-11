Jovem morre em acidente de trânsito no Amazonas

O laudo do IML apontou que o jovem sofreu traumatismo craniano e foi a óbito no local em decorrência do acidente.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), o irmão relatou que o jovem foi encontrado caído na Rua Vitória Régia com várias lesões na cabeça.

Manaus/AM - Magno Rodrigues de Souza, 27 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (22), vítima de um acidente de trânsito no município de Presidente Figueiredo, interior do Amazonas.

