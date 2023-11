Amazonas registrou mais de 2 mil incêndios em quatro meses

Manaus/AM – Entre os dias 12 de julho a 21 de novembro, 2.074 incêndios foram registrados no interior do Amazonas durante a Operação Aceiro 2023, coordenada pelo Corpo de Bombeiros.

A operação está com a quinta fase em andamento e já enviou, ao longo do verão amazônico, reforço de efetivo para 25 municípios do interior.

Desde o início do verão amazônico, o efetivo de combate aos incêndios foi reforçado já que os focos aumentaram por conta da severa estiagem e pelos efeitos do fenômeno climático El Niño, de acordo com o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz.

A operação Aceiro integra a Operação Tamoiotatá – uma força-tarefa que reúne órgãos de Segurança Pública e de Meio Ambiente na repressão de crimes ambientais.

Os maiores focos de incêndio foram registrados em Apuí, Boca do Acre, Humaitá, Lábrea e Manicoré, mas ao longo das fases da operação brigadistas foram enviados as cidades de Autazes, Borba, Canutama, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Manaquiri, Maués, Nhamundá, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Silves, Tabatinga e Tefé.