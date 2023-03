Joana Darc pede para “espetáculo dos periquitos” se tornar patrimônio cultural do Amazonas

Manaus/AM - O “espetáculo dos periquitos de asa branca” que já é rotina de quem trafega ou vive nas proximidades da avenida Efigênio Sales, na Zona Sul de Manaus, pode se tornar Patrimônio Cultural Imaterial do Amazonas. A ideia partiu da deputada Joana Darc (União), que apresentou o projeto de lei na Assembleia Legislativa (Aleam).

“A declaração como patrimônio cultural imaterial do estado do Amazonas, o espetáculo dos periquitos de asa branca na Avenida Efigênio Salles, constitui uma medida extremamente importante para complementar as iniciativas desta Casa em relação aos animais”, justifica Joana Darc no texto do projeto.

No texto, a deputada também acrescenta informações de pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), de que “os periquitos de asa branca apareceram na área urbana de Manaus, pela primeira vez, em 2011, e foram atraídos pelos pés de manga da cidade. Por causa de uma safra de manga fora do normal, eles vieram em grande número pra capital. Os periquitos passaram a dormir nas árvores que tem nesse trecho da avenida Efigênio Salles, um importante corredor viário de Manaus”.

O projeto iniciou sua tramitação na Aleam nesta semana.