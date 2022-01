Ipaam adota novas medidas para atendimento nesta terça

Manaus/AM - A partir desta terça-feira (18), o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) passa a adotar novas medidas no atendimento ao público. As gerências do órgão funcionarão somente até às 14h, com apenas 50% de seu efetivo. Os atendimentos acontecerão mediante horário previamente agendado. O público do interior permanecerá como exceção, não sendo necessário o agendamento.

As medidas foram deliberadas em uma reunião realizada pelo diretor-presidente do Ipaam, Juliano Valente, com todos os gerentes e diretores da autarquia, na segunda-feira (17), e visam resguardar a saúde dos usuários e servidores do órgão.

Cuidados adicionais – Os servidores do grupo de risco (acima de 60 anos e com comorbidades) não participarão do revezamento semanal. Ficarão até o dia 31 de janeiro totalmente em home office.

Medidas de distanciamento, uso de máscaras e álcool em gel nas dependências do órgão estão sendo reforçadas, bem como a sanitização dos ambientes, verificação de temperatura e a redução no fluxo de entradas no prédio.

Contatos – O Ipaam disponibiliza os seguintes contatos:

• Agendamento: (92) 2123-6716, 98440-9408 e 98557-9488

• Atendimento Técnico: (92) 98441-3691 (WhatsApp)

• Entrega de Licença: (92) 2123-6722