Instituição financeira vai impulsionar pequenos negócios de Coari

Manaus/AM - “Mais do que uma instituição financeira, esta será uma ferramenta para empoderar micro e pequenos empreendedores locais, impulsionar a criação de empregos e dar vida às aspirações daqueles que buscam realizar seus sonhos”, disse o prefeito Keitton Pinheiro sobre o Banco do Povo Coariense, inaugurado nesta quarta-feira (27), no andar térreo da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, localizada na rua Antônio Mariano, N° 100, bairro União.

A cerimônia também contou com a presença do vice-prefeito Edilson Lima, dos vereadores, secretários, empresários, representantes de instituições bancárias e empreendedores.

A implantação do Banco do Povo já começou beneficiando o público-alvo. Houve a entrega de um cheque simbólico, no valor de R$ 3 mil, para Maria do Socorro Pereira, uma das pessoas que, por meio dos Programas Direito à Cidadania e Capacita Coari, transformou vulnerabilidade em resiliência e qualificação para empreender. "É o fechamento de um ciclo (assistência, capacitação e fomento), mas não paramos por aí. Vamos continuar apoiando e torcendo para que ela possa fazer seu empreendimento crescer e mudar sua vida cada vez mais", destacou o prefeito.

Keitton Pinheiro evidenciou que trata-se de um projeto visionário que está sendo implantado com muita seriedade e responsabilidade, uma conquista significativa para o município de Coari. "Com financiamentos e microcréditos acessíveis abriremos caminhos para o crescimento dos negócios e o fortalecimento da nossa economia. Quero expressar meu profundo agradecimento a todos os envolvidos, em especial à Câmara Municipal pelo apoio. Este banco é um reflexo do que podemos alcançar quando trabalhamos juntos em prol de um objetivo comum", afirmou.

Enquanto recebia auxílio do Programa Direito à Cidadania, Maria Socorro aproveitou para fazer os cursos ofertados pelo Capacita Coari, com o conhecimento adquirido montou o próprio negócio na área de refeições e salgados. E hoje, ao ser contemplada com um crédito de R$ 3 mil pelo Banco do Povo, ela pretende ampliar a venda. "Vou usar esse dinheiro para aumentar o espaço lá em casa e fazer minha lanchonete", contou. "Através da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Secretaria de Turismo e do apoio dos amigos e dos professores estou aqui hoje. Sou muito grata a todos", completou.

Para a representante da Associação de Vendedores Ambulantes de Coari, Francy Ribeiro, o banco proporcionará a oportunidade que muitos que buscam empreender precisam. "É um prazer estar aqui, prefeito. A gente se sente agraciado porque a nossa entidade surgiu pela necessidade que a gente tinha de se reunir e procurar montar as coisas pra gente. Hoje estamos aqui para lhe agradecer porque essa instituição vai beneficiar todos nós ambulantes, todas as pessoas que tem um pequeno empreendimento. Estamos muito felizes e agradecidos por tudo isso", comentou.

O Banco do Povo Coariense faz parte do Programa de Assistência e Desenvolvimento aos Pequenos Negócios (PROAPEC), estabelecido pela Lei n° 791 de março de 2023, com a missão de impulsionar os setores econômicos no município de Coari, aumentando as oportunidades de emprego e geração de renda através de financiamento e concessão de microcrédito para micro e pequenos empreendedores locais.

Para ter acesso aos serviços, os interessados devem procurar a instituição, a partir do dia 5 de janeiro de 2024, e seguir etapas como inscrição (pré-cadastro), seleção, elaboração do plano de negócios, análise de crédito e avaliação da viabilidade de mercado.