Inscrições para mais de 9 mil vagas em cursos do Cetam iniciam nesta quarta

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) vai ofertar 9.515 vagas em cursos de Qualificação Profissional, exclusivamente, para o interior do Amazonas. As inscrições começam às 6h do dia 10 de agosto e encerram às 23h59 de 15 de agosto pelo site cursos.cetam.am.gov.br.

As aulas serão presenciais. O edital, com todas as informações sobre o processo, está disponível no portal cetam.am.gov.br/tudo-sobre-inscricoes. O candidato deve seguir as orientações do documento.

Para aqueles que ainda não têm cadastro no ‘Portal do Candidato’, a realização antecipada do procedimento agiliza a inscrição nos cursos. É preciso acessar o endereço: inscricao.cetam.am.gov.br e seguir os passos solicitados.

Veja o edital completo.