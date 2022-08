Cavalo é sacrificado após ficar ferido em vaquejada no Amazonas; vídeos

Tentamos contato com a Prefeitura de São Sebastião de Uatumã para saber qual o parecer do órgão sobre o episódio, mas até o momento da publicação desta matéria, não recebemos resposta.

Como o estado de saúde do animal era considerado muito grave, foi necessário sacrificá-lo. Ainda segundo o Instituto S.O.S Pet, a prefeitura de São Sebastião de Uatumã será notificada e deverá apresentar os responsáveis pelo evento para prestarem esclarecimentos na delegacia da cidade e também ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas (CRMV-AM).

Cavalo fica ferido em vaquejada em São Sebastião do Uatumã, no Amazonas pic.twitter.com/g4w4SPY67N

"O animal não estava bem e foi submetido à corrida. Não havia fiscalização e o evento, se quer, foi registrado. Trata-se de uma Vaquejada ilegal com apoio municipal. Isso é muito grave! Não haviam médicos veterinários e nem equipes de resgate para os animais e também para o público presente, caso houvesse algum acidente. Esse tipo de prática deve ser combatida e nós precisamos criar políticas públicas que exijam que eventos clandestinos como esse não ocorram no nosso Estado", destacou o protetor animal, Amauri Gomes.

Cavalo já aparentava estar machucado antes de ficar ferido em vaquejada no São Sebastião do Uatumã, no Amazonas pic.twitter.com/TRYXERFXs4

Um cavalo foi sacrificado após ficar em estado grave após participar de uma vaquejada realizada pela Prefeitura de São Sebastião do Uatumã neste domingo (7). Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o animal com dificuldade de locomoção chegando a ser carregado para fora da pista do evento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.