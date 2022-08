Bêbado, motorista bate em carro estacionado e atinge árvore em acidente no Amazonas

Manaus/AM – Um carro ficou destruído ao colidir com uma árvore na madrugada desta segunda-feira (8), na avenida Boulevard, no Centro do município de Manacapuru, no interior do Amazonas.

Um casal estava no veículo no momento do acidente, mas conseguiu sair sem ferimentos e fugiu do local. O motorista apresentava sinais de embriaguez.

Testemunhas contaram que o condutor trafegava em alta velocidade pelas ruas da cidade e antes de atingir a árvore ainda bateu em um carro que estava estacionado e subiu para o canteiro central.

O dono do carro registrou o caso na delegacia da cidade e espera receber o ressarcimento dos prejuízos causados.