Inscrições para cursos e especializações do Cetam começam nesta segunda

Manaus/AM - Mais de 1,4 mil vagas em cursos e especializações estão com inscrições abertas, a partir desta segunda-feira (22), no Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

Os cursos são nas modalidades de ensino a distância (EaD) e presencial, para a capital e interior do estado. As inscrições encerram no dia 1 de outubro e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site www.concursoscopec.com.br.

As vagas disponíveis são:

18 vagas para cursos técnicos na capital;

64 vagas para especializações técnicas na capital;

637 vagas para cursos técnicos no interior;

128 vagas para especializações técnicas no interior;

três vagas para curso técnico indígena;

200 vagas para cursos EaD, sendo 80 na capital e 120 no interior;

e 400 vagas para especializações técnicas na modalidade de educação a distância, sendo 160 na capital e 240 no interior do Amazonas.

Poderão participar da seleção os candidatos que tiverem concluído o Ensino Médio. Para as especializações técnicas também é exigida formação técnica específica, de acordo com o curso pretendido. Quem estiver cursando outros cursos técnicos ou especializações técnicas de nível médio pelo Cetam não poderá fazer o processo seletivo.