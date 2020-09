Direito de Resposta - o caso dos R$ 778 mil

Manaus/AM - Sobre matéria veiculada no Portal do Holanda, nesta sexta-feira, 18 de setembro, que cita o prefeito de Autazes, Andreson Cavalcante (PSC), a Prefeitura de Autazes esclarece que: o recurso de R$ 788.160,00 mil citado no texto são originários de Emenda Parlamentar e Convênio firmado entre a Prefeitura e a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc).

Os recursos são repassados ao município com destinação específica, não podendo, de forma alguma, ser utilizado para outro fim do objeto conveniado, o que seria considerado desvio de verba.

Quanto à inexigibilidade, a empresa citada no plano de trabalho detém a exclusividade da obra (dos livros), conforme “atestado de exclusividade” constante nos autos do processo.

Prefeitura de Autazes