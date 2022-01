Iniciam hoje matrículas e transferências de alunos com deficiência no Amazonas

Manaus/AM - O site de matrículas da rede pública de ensino recebe entre esta segunda (10) e terça-feira (11), as solicitações de matrículas e transferências de alunos com deficiência. Nestes dois dias, o Portal de Matrículas, no endereço https://www.matriculas.am.gov.br/pt-br, ficará disponível apenas para estes procedimentos, que são válidos tanto para vagas na rede estadual como municipal nas unidades educacionais de Manaus, Iranduba e Manacapuru. Nos demais municípios do Amazonas, as transferências ou matrículas de alunos novos devem ser feitas direto nas escolas.

