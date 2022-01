Buscas por homem desaparecido no Rio Amazonas encerram após 5 dias

Manaus/AM - As buscas por Cleuson Leal, conhecido como 'Dote', de 43 anos, desaparecido desde o dia 1º de janeiro, foram encerradas após cinco dias de procura pelo Rio Amazonas, nas proximidades da comunidade do Itaubal, zona rural de Itacoatiara. Uma equipe da 1ª Companhia Independente de Bombeiros Militar Itacoatiara (CIBM) do município realizou buscas em toda a região entre os municípios de Itacoatiara e Urucurituba. O irmão de Cleuson também acompanhou a procura. Dote tinha passado a noite de Réveillon bebendo com amigos e parentes. Na manhã do dia 1º, mesmo de ressaca, ele levou uma pessoa em sua canoa até a comunidade Itaubal. Ao ir embora, ele comprou uma latinha de bebida e voltou ao barco. Rabeta de desaparecido no Rio Amazonas é encontrada à deriva pic.twitter.com/06h8jdv126 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 3, 2022 Após a notícia de seu desaparecimento, moradores da região encontraram a canoa de Cleuson à deriva do Rio Amazonas. Dentro da embarcação foi encontrada um remo, um galão de gasolina e uma latinha de cerveja.

