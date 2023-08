Incubadoras promovem encontro para fortalecer startups e bioeconomia no Amazonas

Manaus/AM - Fomentar o desenvolvimento da cultura empreendedora no Amazonas, a troca de informações, experiências e a promoção de projetos conjuntos. Estes foram alguns dos temas do encontro realizado esta semana, entre as equipes técnicas da Incubadora de Empresas e Startups da Universidade Nilton Lins (Inbiota) e do Parque Tecnológico de São Leopoldo (Tecnosinos), no Rio Grande do Sul.

Criado há mais de 20 anos, o Tecnosinos é referência nacional no fomento de novas economias da área da tecnologia e abriga 110 empresas de informação, semicondutores, automação, engenharias, comunicação e convergência digital, tecnologias para a saúde, energias renováveis e tecnologias socioambientais, com faturamento anual superior a R$ 2,5 bilhões.

De acordo com o professor e coordenador da Inbiota, Carlos Guimarães, um dos temas debatidos no encontro foi a Unitec, primeira incubadora do Brasil a conquistar a certificação Cerne 4.

“A visita faz parte de uma série de incursões aos principais ecossistemas de inovação brasileiros. A aspiração da Nilton Lins é adaptar todo esse conhecimento ao contexto de Manaus, alavancando nossos esforços para o desenvolvimento do empreendedorismo inovador”, explicou Guimarães.

Sustentabilidade

Fundada em 2020, a Incubadora de Empresas e Startups da Universidade Nilton Lins é a única de uma instituição de ensino superior privado no Amazonas.

Destinada ao apoio e suporte técnico de pequenos e micro empreendedores de Manaus e do Amazonas, a Inbiota possui projetos aprovados pela Fapeam e conta atualmente com startups que desenvolvem projetos e produtos nas áreas de pesquisa, inovações científicas, tecnológicas e bioeconomia, aliadas à sustentabilidade, preservação ambiental e originalidade.

A Inbiota também promove diversas ações e palestras no interior do estado e está aberta para toda a sociedade, de segunda a sexta-feira, a partir das 9h, na sede da Universidade Nilton Lins, no Parque das Laranjeiras, em Manaus. Para mais informações e agendar sua consultoria também estão disponíveis os e-mails [email protected] ou [email protected].

