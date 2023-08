Livro "Beleza Decifrada" destaca obras de arte no Largo de São Sebastião

Por Ana Celia Ossame, Especial para o Portal do Holanda

Médico apaixonado pela arte deixada pelos colonizadores nos edifícios históricos do Largo de São Sebastião e entorno, no Centro de Manaus, onde viveu sua infância e hoje é local de trabalho, Aristóteles Alencar Comte Filho mirou os detalhes que passam despercebidos nos grandes monumentos para oferecer ao público amazonense o livro “Beleza Decifrada”, no qual com leveza e ineditismo, ensina os visitantes a olhar, com outros olhos, para as inúmeras e preciosas obras de arte existentes naquele local.

O livro, com projeto gráfico da Editora Valer, será lançado amanhã, quinta-feira (17), às 19h no Centro Cultural Palácio Rio Negro, traz cuidadosas e precisas descrições de detalhes de obras como o Teatro Amazonas, o Monumento à Abertura dos Portos e a Igreja de São Sebastião, que compõem um dos principais cartões postais da cidade de Manaus.

Chamar a atenção para arte antiga incrustrada nesses monumentos é um dos objetivos principais da obra, que mergulha numa valiosa pesquisa sobre os artistas e suas criações, resultando numa verdadeira aula sobre arte e cultura.

Aristóteles, que é membro da Academia Amazonense de Letras (AAL) e autor de vários trabalhos científicos, descreve com detalhes os elementos artísticos das construções como das colunas jônicas existentes no Teatro Amazonas e nos demais monumentos, cujo apogeu foi no período clássico e a inspiração veio direto da Roma Antiga.

Há também explicações sobre Cariátides, Pilastras, Conchas de Vieiras, Mísulas e outros elementos tão originais e únicos incrustrados nos edifícios e obras de artes estudados pelo autor.

Aristóteles dedica um espaço especial para a Cúpula do Teatro Amazonas, descrevendo detalhes que merecem ser lidos com a devida atenção pelo seu valor histórico e artístico, assim como ao Monumento à Abertura dos Portos, cuja descrição sobre as crianças nas barcas representando os continentes fará o leitor prestar mais atenção quando tiver diante do monumento para apreciar ou fazer fotografias.

Outra descrição maravilhosa é para os sinos da Igreja de São Sebastião, sempre com um relato histórico desses instrumentos, cuja função agora foi substituída pelos sons digitais, dada a delicada situação desses instrumentos.

A coordenadora editorial da Valer, professora Neiza Teixeira, destaca que as páginas do livro encherão de beleza os olhos de cada leitor. “É certamente, um livro que faltava nas bibliotecas de qualquer interessado em Arte, Arquitetura e História, bem como daqueles que são ávidos por beleza e curiosidades", ressaltou.

Para descrever a técnica dos elementos inseridos, moldados e soldados em estatuetas, colunas, portais e outros elementos dos edifícios históricos e artísticos, o médico cardiologista mergulhou no que seriam os ventrículos e artérias, como citou numa das apresentações do livro o poeta e escritor Max Carphentier.

Em outra apresentação, o poeta Newton Sabbá Guimarães afirma que livro de Aristóteles Alencar não é apenas uma obra-prima das Letras e das Artes, mas um trabalho sinfônico. “O que poderá existir de mais elevado?”, questionou.