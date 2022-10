Ifam divulga edital de processo seletivo com 315 vagas para cursos de graduação

Manaus/AM - O Instituto Federal do Amazonas (Ifam) divulgou edital de processo seletivo com 315 vagas para cursos de gradução. As inscrições são gratuitas e serão abertas na próxima segunda-feira (31) e vão seguir até o dia 30 de novembro, podendo ser realizadas via internet no site: http://graduacao.ifam.edu.br/.

As vagas são destinadas aos campi Parintins, Presidente Figueiredo, Manaus Centro, Manaus Zona Leste e Manaus Distrito Industrial, por meio da seleção de notas via Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para concorrer a uma das vagas do Ifam ofertadas neste processo seletivo, o candidato deve atender aos procedimentos, prazos e regras determinados no edital e atender aos seguintes pré-requisitos: ser portador do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente ou ser candidato cursando o terceiro ano do ensino médio com previsão de conclusão até dezembro de 2022; e ter realizado o Enem em uma das edições aceitas neste processo seletivo. As aulas têm previsão de início em março de 2023, conforme calendário de cada campus.

Confira abaixo o edital: