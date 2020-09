Ifam divulga edital com 80 vagas para cursos técnicos

Manaus/AM - O Instituto Federal do Amazonas (Ifam) abriu edital com 80 vagas para Cursos Técnicos de Nível Médio em Administração e Informática na Forma Subsequente no Campus Avançado Boca do Acre, no interior do Estado. As inscrições devem ser feitas de forma presencial no endereço do Campus, no período entre 5 a 9 de outubro.

O campus fica localizado na rua Fontenelle de Castro S/N, Platô do Piquiá, Boca do Acre - AM. O horário de atendimento é de segunda a sexta, de 8h às 11h30 e 14h às 17h. Para mais informações acesse o e-mail: [email protected] e [email protected]

Veja o edital: