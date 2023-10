IFAM abre Processo Seletivo 2024/1 com 3 mil vagas no Amazonas

Manaus/AM - O Instituto Federal do Amazonas (IFAM) abre inscrições para o Processo Seletivo 2024/1, com o compromisso de oferecer uma educação pública, gratuita e de qualidade. Este processo abrange uma variedade de modalidades de ensino, incluindo Integrada, Integrada na modalidade EJA, Subsequente e Graduação, abrindo portas para estudantes de diferentes trajetórias acadêmicas.

Será disponibilizado um total de mais de três mil vagas para seus Campi, tanto na capital quanto no interior do estado. Essa oportunidade se estende a estudantes que desejam ingressar em cursos técnicos e de graduação, abrangendo diversas áreas do conhecimento.

Inscrições online e gratuitas

O processo de inscrição é simples e acessível. Todas as inscrições são online e totalmente gratuitas, garantindo que a educação pública de qualidade esteja ao alcance de todos. Os interessados em participar deste processo seletivo devem acessar o site do IFAM na página "Estude no IFAM" para obter informações detalhadas sobre as modalidades de cursos, cursos disponíveis e os editais referentes ao processo seletivo 2024/1. Para ter acesso a essas informações, visite o site do IFAM através do link:

(http://www2.ifam.edu.br/estudenoifam/processo-seletivo-2024-1/processo-seletivo-2024-1).

Sobre as vagas e modalidades

Seleção para Cursos Técnicos de Nível Médio na forma INTEGRADA - estão previstas aproximadamente 2.000 vagas distribuídas entre os Campi da capital e do interior. A seleção será por notas das disciplinas de Português, Matemática e Ciências do 7° e 8° anos do Ensino Fundamental. Cursos voltados exclusivamente a pessoas com menos de 18 anos de idade e que tenham finalizado o Ensino Fundamental.

Seleção para Cursos Técnicos de Nível Médio na forma INTEGRADA NA MODALIDADE EJA- estão previstas aproximadamente 300 vagas distribuídas entre os Campi da capital e do interior. A seleção será por notas das disciplinas de Português, Matemática e Ciências do 7° e 8° anos do Ensino Fundamental. Cursos voltados exclusivamente a pessoas com 18 anos de idade ou mais e que tenham finalizado o Ensino Fundamental.

Seleção para Cursos Técnicos de Nível Médio na forma SUBSEQUENTE- estão previstas aproximadamente 1.300 vagas distribuídas entre os Campi da capital e do interior. A seleção será por notas das disciplinas de Português, Matemática, Física, Química e Biologia do 1° e 2° anos do Ensino Médio. Cursos voltados a quem finalizou o Ensino Médio.

Seleção para Cursos de Graduação - estão previstas aproximadamente 400 vagas distribuídas entre os Campi da capital e do interior.