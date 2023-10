Lula diz que governo está atento ao cenário de seca e fumaça no Amazonas

"Assim como fizemos com o Rio Grande do Sul, temos dedicado atenção especial a esses estados, com a presença de técnicos, secretários, ministros, repasses de recursos e muito diálogo", disse.

Em declaração nas redes sociais, Lula disse que se reuniu por videoconferência com ministros para tratar da situação no Amazonas e também das fortes chuvas em Santa Catarina.

ManausAM - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (12) que o governo federal está atento sobre a situação da seca no Amazonas e a fumaça que encobre Manaus, causada por queimadas no estado.

