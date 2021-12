Ifam abre inscrições para mais de 700 vagas em cursos de graduação

Manaus/AM - O Instituto Federal do Amazonas (Ifam) abriu hoje (5) as inscrições para 750 vagas em cursos de graduação para a capital e interior do estado.

Com 18 cursos disponíveis, as inscrições encerram no dia 9 de janeiro de 2022. As mais de 750 vagas para os cursos de graduação foram distribuídas entre o SISU e edital próprio com seleção por notas do Enem de anos anteriores.

Confira o edital AQUI