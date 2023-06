Idoso morre ao ser atropelado enquanto caminhava em rua no Amazonas

Manaus/AM - Helison Felix de Aquino, 60 anos, morreu vítima de um acidente de trânsito nessa segunda-feira (19), no município de Manacapuru, no interior do Amazonas.

A esposa da vítima contou à polícia que ela estava caminhando na Rua Antônio Matias, bairro São José 1, zona leste, quando foi atingida por um veículo.

No choque, Helison sofreu traumatismo na região do tórax e acabou morrendo no hospital da cidade. O motorista do veículo não foi identificado.